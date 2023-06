L’affiche de la Ducasse d’Ath 2023 dévoilée: elle est signée par l’artiste Christophe Bultiau

1.781 personnes se sont exprimées pour ce concours. C’est finalement le visuel proposé par Christophe Bultiau qui a été sélectionné pour illustrer l’événement. Ce même Christophe Bultiau avait déjà remporté le concours de la meilleure affiche de la Ducasse d’Ath en 2008. Les votes du public et du jury comptaient chacun pour 50 %.

Comment l’a infiqué le bourgmestre Bruno Lefèbvre « le jury a choisi le deuxième visuel de Christophe Bultiau de Meslin-L’ Evêque ». Le conservateur de la Maison des Géants, Laurent Dubuisson d’insister : « Christophe avait effectivement déjà remporté le concours quand il était plus jeune, c’était en 2008 ». Le Meslinois un peu surpris mais content explique la conception de cette affiche. « Dans un premier temps, je me suis lancé dans ce concours par amusement. Je dois dire que l’affiche, je l’ai pensé en deux thèmes. Le haut représente les géants. Car malgré les changements qui pourraient y avoir dans la Ducasse, j’ai réfléchi à ce qui pourrait refléter cela et c’est ainsi que j’ai pensé aux étoiles ainsi que la constellation athoise pour les géants. Pour le second schéma du bas c’est un petit défi que je me suis donné c’est-à-dire aller à l’encontre de ce qui avait déjà été fait avec des couleurs chaudes et ici à l’inverse j’ai choisi des couleurs froides ».