La 11e édition de «Let There Be Rock» a tenu toutes ses promesses!

Plus de 5.000 personnes dans le parc communal de Vielsalm ces 2 et 3 juin et des personnes enthousiastes à la sortie. Évidemment avec Atomique Deluxe, Matmatah, Mister Cover, As an Anter, Thomas Franck Hopper, Kim Wilde et Ykons on ne pouvait avoir de doute sur la qualité, mais les festivaliers ont aussi bénéficié d’un contexte positif :

-Il y a eu bien sûr la météo qui reste une variable non maîtrisable, mais qui dans le cas présent a joué en faveur des organisateurs au bénéfice des spectateurs