Grande opération de nettoyage dans le Quartier Nord à Saint-Josse

Suite au succès de sa première édition, une grande opération de nettoyage festif et citoyen est organisée ce samedi 10 juin entre 10h00 et 17h00 sur l’esplanade Saint-Lazare fraîchement réaménagée à Saint-Josse.

« Les habitants de tous âges et le service communal de la Propreté publique sont invités à participer à cette journée mémorable, où les balais, les gants et les sacs poubelles seront les outils de notre mission commune : rendre notre quartier plus propre, plus accueillant et plus agréable à vivre. En plus de l’impact immédiat sur notre quartier, cette journée festive et citoyenne vise à susciter une prise de conscience plus large sur l’importance de la propreté et du respect de l’environnement », explique Mohammed Jabour (LB), échevin de la Propreté publique.