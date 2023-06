Hadja Lahbib remercie les ministres omanais à Mascate d'avoir contribué à la libération d’Olivier Vandecasteele

Elle s’est entretenue dans la capitale Mascate avec son homologue, Sayyid Badr Albusaidi, qui est revenu sur les discussions que le sultanat a favorisées entre la Belgique et l’Iran.

Oman a joué un rôle de «facilitateur» dans les négociations qui ont abouti à l’échange entre le diplomate condamné en Belgique pour terrorisme, Assadolah Assadi, et les quatre Européens. Les prisonniers détenus en Iran et en Belgique ont transité par le sultanat avant de regagner leur pays. La capitale Mascate a en outre été le théâtre de discussions discrètes entre les autorités belges et iraniennes.