Les gens du voyage ont quitté la Warenne à Charleville-Mézières

Depuis huit heures ce matin, les forces de l’ordre sont en position d’attente à l’entrée du site de la Warenne, dont l’accès est interdit. Le dispositif est conséquent. On compte huit cars de gendarmes mobiles, la police nationale et municipale est également présente, tout comme une brigade canine. En tout, une centaine d’hommes est déployée sur le site.

Plusieurs gens du voyage se sont ensuite regroupés au centre du site. Ils ont affirmé qu’ils ne bougeraient pas et tous ont crié à la discrimination : « S’ils veulent déménager tout le monde, ils auront du boulot ».

Certaines personnes ont décidé de partir d’elles-mêmes et ont commencé à remballer, ce qui est le cas maintenant de la plupart des gens du voyage qui devraient évacuer la zone sans heurts. L’un d’eux lance, amer : « chasser des bébés et des personnes âgées, comme ça, c est une honte » Tous soulignent que le camp est très propre et regrettent qu’on les expulse alors qu’ils ne devaient rester que deux jours de plus.

Tout en continuant à ranger leur matériel, ils commencent petit à petit à déposer leurs sacs-poubelles à l’entrée du stade de foot.

Plus tard dans la matinée, Désiré Vermeesche a annoncé que la communauté de communes et la sous-préfecture de Valenciennes mettent un terrain provisoire à leur disposition pour les recevoir dès ce vendredi.