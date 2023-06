Une subvention de 180.000€ pour refaire le mur du cimetière de l’église Saint-Roch à Soiron

La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, vient d’octroyer une subvention de 180.000 euros pour la restauration du mur d’enceinte du cimetière de l’église Saint-Roch, monument et site classés à Soiron.

Lire aussi Verviers installe des caméras pour lutter contre les dépôts sauvages… mais ce n’est pas gagné pour les activer

« Cette restauration contribuera au rayonnement d’un des « Plus beaux Villages de Wallonie » qu’est le village de Soiron », estime la ministre dans un communiqué. Situé dans la commune de Pepinster, on y distingue au loin la majestueuse silhouette de l’église Saint-Roch. La chapelle primitive daterait de 1086 mais l’édifice actuel est quant à lui daté des 17e et 18e siècles. Le cimetière et son mur d’enceinte renferment de nombreux vestiges de sépultures anciennes.