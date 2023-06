Venez en apprendre davantage sur les productions de nos campagnes lors du week-end dédié à la ferme à Neufchâteau

Le samedi soir, 10 juin, et le dimanche midi, 11 juin, les organisateurs vous proposeront un menu cuisiné à partir de produits locaux et préparé par le traiteur Laprairie de Neufchâteau (Réservation obligatoire via la billetterie en ligne : www.billetweb.fr/week-end-a-la-ferme ou par téléphone au 0489/202 580). Notre commune est riche de productions locales. Ainsi, l’excellent travail d’autres producteurs chestrolais ne passera pas inaperçu puisque vous aurez la possibilité de déguster (et d’acheter) leurs produits lors du week-end, mais aussi l’opportunité de les rencontrer.