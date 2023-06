Porsche Mission X : la prochaine hypercar de Stuttgart ?

La Mission X pourrait ainsi être la nouvelle enfant d’une lignée de Porsche ultimes. Une lignée née dans les années 80 avec la légendaire 959, et qui comprend la redoutable Carrera GT et l’avant-gardiste 918 Spyder. Pourquoi avant-gardiste ? Parce que, rappelons-le, elle était l’une des trois hypercars de son époque – avec la Ferrari LaFerrari et la McLaren P1 – à mettre pour la première fois l’hybridation au service de la performance pure. Si elle est un jour produite, la Mission X pourrait à son tour faire figure de (presque) pionnière.

1 ch par kilo

Car, vous le voyez venir, la Mission X est 100% électrique. Il y a certes déjà des hypercars électriques, dont la reine est la Rimac, mais Porsche veut faire les choses autrement. L’un des objectifs déclarés est d’obtenir un rapport poids/puissance de 1ch/kg, donc bien mieux que la Rimac. Et bien que le constructeur n’ait rien annoncé, des rumeurs parlent de quelque 1500 ch. Donc aussi 1.500 kilos, ce qui serait inédit pour une électrique de ce calibre. Autre objectif : générer plus d’appui aérodynamique qu’une 911 GT3 RS. Ambitieux ! Tout cela dans un ultime but, ravir à la Mercedes-AMG One le record absolu du Nürburgring pour une voiture de production. C’est donc bien qu’une production est envisagée. De fait, la Mission X est déjà bien trop aboutie pour n’être qu’un concept.