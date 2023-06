Des nouvelles stations d’épurations à Durbuy: l’assainissement autonome toujours majoritaire

Depuis près d’un an, une station d’épuration par filtre planté de roseaux traite les eaux usées d’une partie des habitants du Plain de Holset, à la lisière des communes de Durbuy et Hotton. Cette petite station, d’une capacité de 180 équivalents-habitants, épure l’eau grâce aux bactéries présentes sur les racines et les graviers d’un filtre de 270m². Sa mise en service a permis au taux d’assainissement collectif de la commune de Durbuy d’atteindre les 96 %. La couverture des 4 % restants passera par la construction de deux nouvelles stations d’épuration, l’une à Jenneret, l’autre à Bohon. Celle de Jenneret, dont la construction est prévue pour mars 2024, contribuera notamment à protéger le captage du Néblon. « Il s’agit d’une nappe sensible aux infiltrations. D’où l’importance d’éviter tout déversement d’eaux usées au niveau des habitations », souligne Christine Bouillon, d’Idelux Eau.

La problématique des graisses

Il est également prévu de réhabiliter la station d’épuration de Durbuy, particulièrement impactée par les inondations de juillet 2021. Mais pas seulement. « L’activité touristique à Durbuy ne fait que croître, et cette station arrive régulièrement à saturation », poursuit Christine Bouillon. Le tourisme génère d’autres types de désagréments, spécifiques à l’agglomération durbuysienne. En raison de nombreux établissements Horeca présents dans la vieille ville, le réseau de collecte des eaux usées est confronté à l’accumulation d’huiles et de graisses dans les canalisations. Ces graisses obstruent les conduites et augmentent ainsi le risque de dysfonctionnement et de refoulement des eaux vers les habitations en cas de fortes pluies. Une pollution excédentaire que la station de Durbuy peine à traiter.