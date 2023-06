Libramont veut valoriser son patrimoine funéraire : «Nous avons fait poser des plaques nominatives»

Il y a d'abord les héros de guerre, tombés au champ d'honneur. Viennent ensuite les personnalités politiques, comme les anciens bourgmestres. « Pour l'occasion, nous avons fait poser des plaques nominatives, avec portrait, afin de permettre une meilleure identification des tombes. En outre, nous avons eu la chance d'accueillir de la famille de certains de nos anciens bourgmestres. Les témoignages pendant la visite ont vraiment permis d'enrichir nos connaissances et donné à l'événement des airs de réunion de famille », se félicite Jonathan Martin. Toujours du côté politique, mais cette fois dans la nouvelle partie du cimetière, on retrouve la tombe de l'ancien député permanent Henri Pierret. Tout comme Charles Bossicart, il siégea en tant que député à la Chambre.

Jonathan Martin, échevin libramontois du Patrimoine : « Plusieurs citoyens m'avaient interpellé sur l'état de certaines sépultures d'intérêt historique et sur la nécessité de ne pas laisser disparaître la part importante de notre histoire locale qu'elles représentent. Nous avons alors eu l'idée de cette visite, dont le succès à clairement dépassé nos espoirs, et d'une conférence avec Thierry Luthers. Un panneau didactique sera, par ailleurs, installé à l'entrée du cimetière d'ici la Toussaint. Il reprendra la liste des tombes remarquables avec un peu de contenu. »

Il y a enfin les artistes. On pense bien évidemment à Marie Howet, que la Commune a récemment remise à l'honneur. Lauréate (premier prix) du Prix de Rome belge de peinture en 1922, elle fait partie de ces femmes artistes qui ont marqué l'Histoire. On pense aussi à Lucien Maringer, peintre naïf découvert par Marie Howet en 1934, ou à Charles Bentz, auteur wallon et instigateur du "Wallon à l'école".