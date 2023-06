La nouvelle Mitsubishi Colt nous rappelle vaguement quelque chose…

La marque est en effet membre de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et la Colt est évidemment une Clio rebadgée. Comme on peut le voir, la « Japonaise » profite elle aussi des dernières évolutions esthétiques de la Renault, tout en affichant quelques différences au niveau de la calendre et de la signature lumineuse des feux de jour LED. Gémellité parfaite à l’intérieur aussi, où on reconnait l’habitacle de la Clio.

Argument prix ?

Même chose sous le capot, même si Mitsubishi ne reprend pas l’intégralité du catalogue mécanique Renault. La Colt sera proposée en essence 65 et 90 ch, ainsi qu’avec le moteur hybride 145 ch. Mais ici, pas de proposition diesel ni LPG.