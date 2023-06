Groupe de concertation pour le bien-être animal : les candidatures sont lancées!

Ce groupe se veut être une aide précieuse dans la lutte contre la négligence et la maltraitance animale, tant au niveau des actions sur le terrain que sur la sensibilisation, l’information et la responsabilisation des citoyens. Il aura également pour mission d’apporter un soutien ciblé à la population en situation de précarité.

Le Conseil communal d’Arlon a validé le règlement d'ordre intérieur pour la création d’un groupe pour le bien-être animal. La création de ce groupe répond à un besoin et une demande des citoyens et des professionnels du bien-être animal. Il est aussi le reflet de la nécessité des communes à s’impliquer davantage pour le bien-être animal.

On retrouvera autour de la table l’Echevin et la référente du Bien-Être Animal, un représentant de chaque groupe politique, la Zone de Police Arlon/Attert/Habay/Martelange, le gérant et la vétérinaire de la SRPA d’Arlon et 4 citoyens / citoyennes de la commune d’Arlon.