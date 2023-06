«Mais qui a bien pu tuer le docteur Vanloo?», se demande Armel Job, écrivain à Bastogne

« Le meurtre du Docteur Vanloo », voilà encore un livre d’Armel Job, qu’on lit d’une traite. Ce thriller psychologique, publié chez Robert Laffont, nous plonge dans notre ruralité. L’écrivain ardennais a cette capacité, grâce à ces descriptions qui n’appartiennent qu’à lui, de nous faire prendre d’affection pour chacun de ses personnages qu’il peint avec une telle justesse. Cette fois, l’histoire se déroule à Fontenal, un petit village ardennais comme l’auteur les aime tant.

Alice Brasseur, la femme de ménage, découvre le corps sans vie du docteur Vanloo. Chirurgien, Vanloo exerçait à Luxembourg, on le voyait peu. Un personnage dont on découvre les contours et le passé, progressivement.