La Région bruxelloise accorde le permis d’urbanisme pour le renouveau du Théâtre des Variétés au centre-ville

Urban.brussels a délivré le permis d’urbanisme pour la transformation et la reconstruction partielle du bâtiment de l’ancien Théâtre des Variétés. La salle de spectacles date des années 1930 et a été réalisée par les architectes modernistes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine. Suite à des risques d’effondrement, le bâtiment situé au centre-ville, entre le 25 de la rue de Malines et le 43 de la rue Saint-Pierre, avait fermé ses portes en 1983 sur décision des pompiers. Le projet prévoit d’accueillir plus de mille visiteurs, avec deux salles de spectacle. Une grande de 999 places ainsi qu’une petite de 505 sièges. Des bureaux, locaux techniques, un bar et un grand forum public verront aussi le jour au sein du Théâtre des Variétés. Le projet entend conserver au maximum les qualités patrimoniales existantes du site, en ce compris la façade rue de Malines, qui est classée, mais aussi toute une série d’éléments ou références qui existaient dans le bâtiment d’origine, et qui sont réinterprétées dans le cadre du projet.

Le projet architectural intègre également la connexion depuis le rez-de-chaussée des deux rues de Malines et Saint-Pierre, à travers le bâtiment créant un raccourci tant visuel que physique. Cette rue intérieure, qui mène au forum, aux gradins et à la scène d’origine rénovée permettra d’attirer les visiteurs au cœur du site et d’éviter des nuisances dans la rue en cas de rassemblements trop importants du public lors de certains événements. Une attention spécifique a été prise pour veiller à une bonne isolation et protection acoustique des activités vis-à-vis de tout le quartier.