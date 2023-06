Audi RS6 GTO, pour la première fois en public

Les plus connaisseurs d’entre vous se demandent peut-être pourquoi nous reparlons d’un « vieux concept » dévoilé en 2020. De fait, c’est il y a trois ans qu’Audi avait dévoilé la RS6 GTO pour la première fois. Il s’agissant d’un des évènements marquant les 40 ans de la technologie quattro. La base est évidemment la RS6 « standard », transformée en s’inspirant d’une bête de course : l’Audi 90 Quattro IMSA-GTO, qui avait terminé seconde au championnat américain IMSA en 1989. Même couleur pour la livrée, et surtout mêmes énormes jantes blanches aérodynamiques. Enfin presque, puisqu’il est évident que la RS6 reçoit en fait des coques appliquées sur les jantes normales.

Audi Academy

Si nous parlons aujourd’hui de cette GTO, c’est d’abord parce que, nous l’avons dit, elle est pour la première fois exposée en public au Salon Top Marques. Mais aussi parce que Audi révèle pour la première fois sa fiche technique : elle reçoit le même V8 biturbo 4.0 litres que la RS6 Performance, sauf qu’il est porté à 705 ch et 900 Nm, au lieu des 630 ch et 850 Nm. Joli bond. Enfin, le plus intéressant est le fait que ce concept soit l’œuvre… de 12 étudiants de l’Audi Academy. A notre humble avis, ils ont parfaitement respecté l’héritage sportif de la marque. Et si c’est pour travailler sur ce genre de projets, nous aurions presque envie de reprendre des études.