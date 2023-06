Une pétition pour conserver l’ancienne plaine de jeux du Bois des Rêves : «Les parents demandent de laisser cohabiter les deux plaines»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a plusieurs semaines, la direction du domaine avait annoncé que la nouvelle plaine de jeu devait déjà fermer, un mois après son inauguration, victime du mauvais temps et d’un problème de drainage. Pour compenser, l’ancienne plaine est donc restée ouverte, et son démontage a été reporté à la fin de l’été, pour permettre au gestionnaire du chantier d’entreprendre les travaux nécessaires pour rendre la nouvelle plaine praticable. L’objectif de ce nouvel espace est avant tout d’amener les visiteurs au coeur du domaine, pour leur permettre de découvrir l’ensemble des installations et de ne plus se limiter à la plaine de jeux, qui se situe à l’entrée du parc.