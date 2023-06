Roland-Garros: Novak Djokovic valide sa place en finale face à un Carlos Alcaraz diminué (vidéos)

Le Serbe s’est imposé en 4 sets : 6-3, 5-7, 6-1 et 6-1. La rencontre a tourné court. Elle a basculé à 1-1 dans le 3e set quand «Carlitos» a été victime d’une crampe au mollet droit. Incapable de retrouver ses moyens, malgré les traitements médicaux, l’Espagnol n’a plus été en mesure de rivaliser avec Djokovic dans les deux suivants. Le match s’est terminé au bout de 3 heures et 23 minutes.

La très attendue demi-finale du tournoi de Roland-Garros entre le N.1 mondial l’Espagnol Carlos Alcaraz, 20 ans, et son prédécesseur et actuel N.3 Novak Djokovic, 36 ans, est revenue à l’homme aux 22 titres du Grand Chelem qui jouait sa 45e demi-finale dans un des quatre tournois majeurs.

Rapidement breaké dans le premier set (3-1), Alcaraz, malgré trois balles de break à 4-2, et une autre à 5-3, n’a jamais réussi à se libérer et cédait la première manche à Djokovic impressionnant de régularité.

Le Murcien a mieux joué dans le deuxième set où il a mené les échanges alternant coups puissants et amorties. Et à 3-4, il a converti sa deuxième balle de break du set. Menant 3-5, service à suivre, Alcaraz manquait l’occasion de conclure et c’est Djokovic qui revenait à 4-5. «Nole» sauvait ensuite trois balles de sets consécutives pour égaliser à 5-5. Le match était plus acharné que jamais et Alcaraz signait un jeu blanc sur le service de Djokovic pour égaliser à une manche partout (5-7).