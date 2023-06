Conducteur fou à Mons: «On est passé près du massacre», précise le parquet de Mons lors de sa conférence de presse

C’est vers 14h45 ce vendredi après-midi que Vincent Macq, procureur du Roi à Mons, et Nicolas Martin, bourgmestre, ont pris la parole.

Pour rappel, un individu, roulant dans une Ford de couleur sombre immatriculée en France, a percuté plusieurs piétons dans les rues du centre-ville, notamment rue de Nimy, Grand’Place et rue d’Havré.

de videos

L’homme a ensuite poursuivi sa course folle dans la rue de Nimy où il a percuté une femme, avant de faire demi-tour. Le rodéo infernal s’est poursuivi dans les rues du centre-ville autour de la Grand’Place. Le conducteur fou a fini sa course rue d’Havré où il a percuté une voiture avec deux personnes à bord. Tout s’est passé très vite, en seulement quelques minutes.

Interpellé vers 5 heures

Côté bilan, on parle de six blessés dont trois sérieusement mais leurs jours ne sont pas en danger. « Trois victimes souffrent de multiples fractures. Certaines ont dû être opérées, une a déjà quitté l’hôpital. La sixième victime (qui était dans la voiture percutée rue d’Havré) est, elle, profondément choquée sans être blessée physiquement », ajoute le procureur du Roi de Mons.

Une juge d’instruction a été saisie. L’homme a été privé de liberté cette nuit aux alentours de 5h du matin après les recherches menées par la police. L’homme était toujours dans le centre-ville. Il restera 48h en garde à vue pour essayer de comprendre les circonstances exactes de ce drame. La juge auditionnera l’intéressé ce samedi. Les faits sont pour le moment qualifiés de tentative d’homicide. La juge d’instruction devra déterminer s’il s’agit d’une tentative de meurtre ou d’assassinat.

« Le suspect est un frontalier français âgé d’une quarantaine d’années, déjà connu des services de police pour stupéfiants notamment. La justice doit vérifier ses antécédents. L’homme est en tout cas peu collaborant », ajoute Vincent Macq. Au moment des faits, il était seul à bord de sa voiture. Il était très agité, des analyses doivent être effectuées pour savoir s’il était sous influence.

Comme une furie

« Il est arrivé comme une furie sur la Grand’Place et a fait des tours avec sa voiture comme un rodéo », précise Vincent Macq. Il va falloir du temps pour comprendre ce qu’il s’est passé. La justice va notamment étudier les images des caméras de la Ville et la téléphonie du suspect. « On est passé près du massacre si ça avait été le Doudou », souligne encore le procureur du Roi.

Vu la gravité des faits, nous sommes très choqués et nous pensons aux victimes, précise de son côté le bourgmestre Nicolas Martin. « Tout s’est passé très vite, en 3 minutes. La police est vite intervenue. Nous sommes soulagés qu’il n’y ait pas de victimes plus lourdes, surtout vu les antécédents à Strépy. Il ne faut pas faire d’amalgame. »