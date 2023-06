Drame de Gilly: application, systèmes d’alarme, capteurs… voici les outils qui existent pour ne pas oublier son enfant dans la voiture!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le drame survenu sur le parking de l’hôpital Saint Joseph de Gilly, cette semaine, est encore dans tous les esprits. Un bébé de six mois à peine avait été oublié par sa maman à l’arrière du véhicule. Cette dernière venait travailler à l’hôpital et s’est rendu compte de son oubli en fin de journée, quand la crèche a signalé n’avait pas vu l’enfant. Le bambin n’a malheureusement pas survécu.

Face à une telle tragédie, il est impossible de se mettre à la place des parents, on ne peut qu’imaginer leur douleur et leur détresse. Ce « drame de la fatalité » peut arriver à n’importe qui, n’importe quand, sans que cela ne remette en question les qualités et responsabilités parentales. C’est néanmoins l’occasion de mettre en lumière une série de techniques et outils pour limiter autant que possible pareil oubli.

Touring, acteur majeur dans le domaine de la mobilité et de la sécurité routière, souhaite attirer l’attention des autorités sur la nécessité d’adopter des mesures pour prévenir les tragédies liées à l’oubli d’un bébé dans une voiture.