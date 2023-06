L’Assemblée citoyenne bruxelloise pour le climat remet ses ambitieuses recommandations au Gouvernement

Il a fallu plusieurs sessions de travail aux citoyens de l’Assemblée pour débattre de questions cruciales concernant le climat. Les membres ne sont pas devenus des experts du climat ou de l’habitat, mais ont construit une image rêvée de Bruxelles en 2050 sur base de leurs propres expériences et observations. Pari réussi puisqu’ils remettent aujourd’hui une soixantaine de recommandations articulées autour de trois grandes thématiques. Un mode de vie « plus sobre » Dans une Région plus respectueuse du développement durable, l’Assemblée citoyenne pour le climat estime qu’il faut privilégier un mode de vie plus sobre et plus raisonné. Les citoyens plaident pour le développement d’espaces et d’équipements partagés. Ainsi, chaque nouveau projet de construction devrait obligatoirement intégrer des espaces communs, tels un jardin, une buanderie, un garage à vélos ou des bureaux. Les participants proposent en outre d’imposer aux bénéficiaires des subventions publiques de mettre à disposition une surface de toiture suffisante pour y installer des panneaux photovoltaïques, afin de mettre en place des communautés d’énergie. Autre recommandation forte : la Région bruxelloise devrait faciliter la réaffectation de bâtiments inoccupés.

L’Assemblée plaide pour la rénovation d’habitations dans un esprit de justice sociale en proposant d’adapter le système de primes à la rénovation de manière plus fine et plus juste et souhaite renforcer l’accompagnement proposé pour effectuer ces rénovations. L’Assemblée propose d’augmenter les catégories de revenus pour les primes à la rénovation afin de garantir plus de finesse et d’adaptation aux situations de chacun.

Les espaces verts Bruxelles est une région assez verdoyante mais l’accès aux espaces verts n’y est pas uniformément réparti. Certaines zones, comme le Pentagone, souffrent particulièrement du phénomène d’îlots de chaleur. Des espaces verts supplémentaires sont nécessaires pour combattre les conséquences du changement climatique.

L’Assemblée plaide pour la verdurisation, avant la construction d’immeubles neufs. L’ambition est d’améliorer l’accès de chacun à la nature, de mieux répartir la présence de celle-ci, d’éviter la « bétonisation » et de préserver la biodiversité. L’Assemblée confie aujourd’hui son rapport final au Gouvernement bruxellois et lui demande de considérer ses recommandations comme des priorités. « Nous veillons, de notre côté, à ajouter de la nuance illustrant un avis collectif qui tiendrait compte d’un maximum d’intérêts », explique Merlijn De Rijcke, secrétaire de l’Assemblée. « Nous sommes fiers qu’un groupe de Bruxellois qui ne se connaissaient pas jusque-là soit parvenu à un résultat aussi ambitieux et aussi intéressant dans un délai si court. Les citoyens ont accompli leur part du travail : il revient maintenant au Gouvernement bruxellois d’examiner leurs recommandations et d’en assurer le suivi. » Un comité de suivi de dix citoyens y veillera tout au long de l’année.