Une première en Europe: la ville touristique interdit les valises à roulettes... car les résidents en ont marre du bruit sur les pavés!

Mais une ville a d’autant plus serrél a vis concernant les valises : il s’agit de Dubrovnik, en Croatie. La ville a carrément interdit les valises roulantes dans toute la zone piétonne du centre-ville historique depuis la semaine dernière. Dès le mois de novembre, un point de collecte et d’expédition permettra aux touristes de déposer leurs valises, qui seront ensuite envoyées à l’adresse de leur hébergement. Tout cela moyennant des frais, bien sûr. A long terme, le but serait d’offrir ce service à l’aéroport directement.