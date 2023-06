Un terrain de football remis à neuf pour le Stade Augustin Cosse, à Fleurus

Sécurité, performance, durabilité, esthétique et drainage sont les maîtres-mots de cette réfection.

Après les réfections des terrains de Fleurus (T2) et de Wanfercée-Baulet, c’est le T1 de la Plaine des Sports du Stade Augustin Cosse qui profite de la trêve estivale pour se refaire une beauté. Les objectifs de cette réfection sont variés et concernent tant la sécurité que la performance ou encore l’esthétique et la durabilité du terrain.