Grand week-end de fête à la braderie de Boussu: voici le programme et les parkings suggérés

Un plateau de vedettes est attendu ce samedi à 16h30 et à 13h30 ce dimanche. Des têtes d’affiche avec DDK et les « Sales djones » samedi et François Feldman en apothéose dimanche.

150 brocanteurs et bradeurs seront présents chaque jour. Et 50.000 amateurs de bonnes affaires, fêtards et badauds sont attendus sur les trois jours.