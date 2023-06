Lasne en fête ces 10 et 11 juin

Les enfants pourront s’amuser à la fête foraine et rencontrer de petites brebis au stand des agriculteurs lasnois. Des initiations au tennis et au paddle seront proposées, gratuitement, sur le parking de la rue de Genleau. Vous pourrez également faire un petit tour en side-car vintage, au départ de la conciergerie de la Tartine.

De nombreuses animations et festivités sont organisées ce week-end au cœur du village de Lasne. Promotions chez les commerçants, commerçants lors de la braderie, dégustations de produits locaux, et soleil sont au programme.

De 10 à 18 heures, braderie au centre de Lasne, promotions et magasins accessibles en voiture, tout au long de la journée. À partir de 14 heures, ouverture de la fête foraine place d’Azay-le-Rideau. À partir de 18 heures, soirée villageoise dans la rue de l’Église, avec repas, concert de reprises et DJ.

Dimanche 11 juin

De 7h à 19h, place aux brocanteurs, foodtrucks, bars et animations pour petits et grands au centre de Lasne, qui sera fermé à la circulation. Les magasins seront également ouverts pour prolonger la braderie. La fête foraine sera toujours de la partie pour le plus grand plaisir des plus petits. Enfin, vous pourrez faire votre marché : légumes, fruits, miels, bières et autres produits locaux.