Bonne nouvelle: Caroline, la tortue centenaire disparue à Embourg a été retrouvée!

Caroline est de retour chez elle ! Comme nous vous l’expliquions récemment dans nos colonnes, la tortue centenaire était portée disparue à Embourg depuis le 31 mai à Embourg.

Après plusieurs jours de recherches, l’animal a été retrouvé, pour le plus grand bonheur de Stéphanie, sa propriétaire, qui s’occupe de Caroline depuis toute petite : « Elle va miraculeusement bien et c’est un véritable coup de chance quand on sait les drames qui auraient pu lui arriver », explique-t-elle dans un post Facebook.