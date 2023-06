L’Aldi de Beaufays fermé les 12 et 13 juin: le supermarché va bénéficier d’un nouvel aménagement

Le magasin Aldi fermera ses portes ce samedi 10 juin à 19 heures pour les rouvrir le mercredi 14 juin à 8h30, annonce le discounter. Durant cette fermeture, le système de refroidissement sera remplacé par un refroidissement au CO₂ durable.

« Grâce au nouvel aménagement, la gamme de produits frais occupe désormais une place de choix », précise-t-on chez Aldi. « Après la reconversion, les clients découvriront tous les fruits et légumes frais, la viande fraîche et le poisson frais immédiatement à l’entrée du magasin. Tout comme l’îlot avec les promos hebdomadaires sur les fruits et légumes. De cette façon, une vraie expérience de marché frais est créée. »