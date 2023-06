La JCI Mouscron organise sa première course de garçon de café

C’est une idée qui a germé voilà déjà quelques années dans la tête de certains membres de la JCI Mouscron : organiser une course de garçon de café au cœur de la cité hurlue. « À la Liesse, il y avait un tableau représentant une course de garçons de café. Avec Maxence Facon, ancien de la Jeune Chambre, on s’était dit que ce serait chouette d’organiser cela. Mais il y a eu la crise sanitaire, nous n’avons donc pas su le faire », explique Manon Vandekasteele, en charge de la commission organisatrice de l’événement.

Mais l’idée est restée, et elle verra enfin le jour. « J’ai travaillé pas mal d’années dans l’Horeca, j’ai toujours beaucoup aimé ce milieu-là », poursuit Manon Vandekasteele. D’autant plus que le secteur de l’Horeca est particulièrement présent à Mouscron. Au total, une vingtaine d’équipes de l’Horeca seront sur la ligne de départ de cette course relais. L’objectif : suivre le parcours d’obstacles en portant un plateau rempli de récipients en plastique différents, en en renversant le moins possible.