Une réunion d’information publique sur les grands chantiers de Namur mardi soir

Dans Namur, les travaux des grands projets battent leur plein. Place de la Station, boulevard Ernest Mélot, extension du piétonnier, parc des Dames Blanches, quai des Joghiers, ponton flottant sur la Meuse, etc. le centre de Namur se transforme jour après jour.

Mais qui dit travaux dit aussi chantiers et inquiétude potentielle pour celles et ceux qui fréquentent ou habitent ce centre-ville. Pour informer au mieux et en temps réel la population, la Ville de Namur organise des réunions d’information publiques régulières. La prochaine aura lieu ce mardi 13 juin, à 18h30 à la Bourse (place d’Armes).