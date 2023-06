Le «Sentiers d’Art en Condroz-Famenne» s’offre sept nouvelles œuvres

Sur plus de 150 km, le « Sentiers d’Art en Condroz-Famenne », circuit de grande randonnée, s’étend sur les communes d’Assesse, de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Pour le plus grand plaisir des promeneurs, 13 artistes sont venus installer 7 nouvelles œuvres lors d’une résidence de 10 jours. Quatre œuvres de Land Art, courant artistique lié à la naissance de Sentiers d’Art et au projet « La Fête de mai » dont il s’inspire, et trois œuvres de street art.

Sentiers d’Art