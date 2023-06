Mobilité autour de l’Institut Notre-Dame à Philippeville: une phase test dès ce lundi 12 juin

À Philippeville, il n’est pas rare de voir des voitures garées devant les garages de la Croix-Rouge, situés à proximité de l’Institut Notre-Dame. Le collège communal a décidé de lancer une période de test pour résoudre ce problème récurrent de stationnement. Elle débutera ce lundi 12 juin et se terminera le vendredi 7 juillet.

Une zone d’arrêt sera créée devant le bâtiment de l’ancienne bibliothèque. Celle-ci sera dédiée à toute personne en ayant l’utilité, le temps de leur permettre de déposer et de récupérer leurs enfants en toute sécurité. Il s’agit bien d’une zone d’arrêt et non de stationnement : la police constate de nombreuses infractions au niveau de la zone d’interdiction de stationnement à hauteur de l’IND secondaire.