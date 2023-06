Travaux sur la N90 entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre: le chantier entre dans sa seconde phase ce lundi

Le chantier de réfections localisées des revêtements de la N90, route de la Basse-Sambre, entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre reprendra ce lundi 12 juin. Après une première phase lancée le 23 mai entre le giratoire de Moignelée et l’échangeur N90-N98, les travaux se concentreront cette fois sur la nationale entre l’échangeur N90-N98 et le carrefour N90-rue du Bois.

SOFICO