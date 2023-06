Une légende de Manchester City voit Romelu Lukaku comme une grande menace en finale de Ligue des champions

Dans un entretien à Stake.com, Sergio Agüero estime que les Nerazzurri tiennent de grands attaquants dans leur équipe. « Nous parlons d’Edin Dzeko, mais il faut aussi parler de Lautaro Martinez qui, après avoir surmonté ses problèmes physiques après la Coupe du monde, a été un élément clé pour le club italien. » L’ancien attaquant pointe encore un autre joueur offensif. « Et si nous ajoutons Lukaku, nous voyons la puissance qu’ils ont. »

Manchester City affrontera l’Inter Milan ce samedi en finale de Ligue des champions. Si les Cityzens semblent partir favori dans ce duel, Kevin De Bruyne y voit plutôt du 50/50 et il n’est pas le seul. Une légende du club estime également que le match pourrait être bien plus disputer qu’on ne le pense.

Lire aussi «Je suis enfin à mon niveau»: Romelu Lukaku est prêt pour la grande finale face à Manchester City

Bien qu’il devrait débuter la rencontre sur le banc, le Diable rouge pourrait bien être l’un des éléments les plus dangereux pour les hommes de Pep Guardiola, selon Agüero. « Lukaku apporte beaucoup de jeu physique, tient très bien le ballon et, en plus d’être un buteur, il se positionne pour laisser ses coéquipiers jouer. Bref, l’une des meilleures puissances de feu d’Europe. »