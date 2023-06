Une maison ravagée par un violent incendie à Leers-Nord

« L’incendie a touché une maison, qui est désormais inhabitable. À cause de la chaleur, une deuxième maison a été impactée mais l’action rapide des pompiers a permis de limiter cette propagation. On constate quelques dégâts à la maison mitoyenne, mais qui sont limités », explique le lieutenant Dessauvages en charge de l’intervention.

Sur place, trois auto-pompes, deux auto-échelles et deux camions-citernes venus des casernes d’Evregnies, Tournai et de Roubaix étaient à pied d’œuvre. Les soldats du feu ont travaillé plusieurs heures au contrôle de l’incendie.

de videos

« C’est un incendie pour lequel nous avons dû intervenir sur plusieurs façades. Nous étions donc nombreux pour canaliser le feu au plus vite et en tout cas les propagations. Vers 16h30, l’incendie n’était pas encore totalement sous contrôle, quelques foyers résiduels restants, mais la maison étant devenue instable nous ne pouvions plus rentrer dedans. Nous avons dû travailler de l’extérieur, ce qui prend plus de temps. »