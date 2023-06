La crèche Les P’tits Soleils à Tournai lance un crowdfunding pour aménager son jardin et s’équiper de nouveaux équipements

La plupart des jeunes parents le savent, trouver une place d’accueil en crèche est un véritable défi. Entre le manque de place, l’augmentation des coûts et la pénurie de personnel, c’est tout le secteur de la petite enfance qui est en difficulté.

Dans ce contexte difficile, la crèche Les P’tits Soleils maintient le cap et fait preuve de proactivité afin de poursuivre ses missions et d’accueillir les enfants dans un cadre bienveillant, chaleureux et totalement pensé pour répondre à leurs besoins.