Les secrets de l’affaire Nethys: nos révélations exclusives!

Ce sont des centaines de pages d’auditions sur lesquelles Sudinfo a pu mettre la main pour nous plonger au cœur des plus gros secrets de l’affaire Nethys, qui a secoué le monde politique liégeois et wallon. On y retrouve des dates, des noms, des lieux, des comptes rendus détaillés lâchés par des protagonistes de premier plan, impliqués judiciairement.

De quoi livrer de nombreux éclairages en plusieurs épisodes sur ce dossier. Une enquête de Gaspard Grosjean, journaliste politique et Rédacteur en chef de La Meuse Liège.