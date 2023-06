Tom Holland méconnaissable dans «The Crowded Room», son dernier projet avant une longue pause: «Cette série m’a brisé» Une série inspirée d’un vrai criminel, à découvrir dès ce 9 juin sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme. Apple TV+

Par L.V.

Tom Holland comme vous ne l’avez jamais vu, c’est dans « The Crowded Room » ! La star de l’écurie Marvel a laissé sa combinaison de Spider-Man au placard pour jouer le rôle le plus intense de sa carrière : celui de Danny Sullivan, un jeune homme arrêté pour son implication dans une fusillade à New York, et qu’on apprend à connaître davantage grâce à des flash-back et interrogatoires menés par Amanda Seyfried. de videos Là où ça devient vraiment intéressant, c’est que le personnage de l’acteur est calqué sur le vrai Billy Milligan, violeur en série diagnostiqué d’un trouble dissociatif de l’identité. Lequel, en plus d’avoir inspiré M. Night Shyamalan pour le film « Split », a récemment fait l’objet du documentaire « Ces monstres en lui », sur Netflix.

Lire aussi Tom Holland et Idris Elba en têtes d’affiche: que voir sur Apple TV+ en juin 2023? Détaillée en dix épisodes, la série d’Apple TV+ met l’accent sur l’enfance douloureuse de « l’homme aux 24 personnalités », cas psychiatrique qui a changé la vie de son interprète. « En apprendre plus sur la santé mentale et son pouvoir, et parler aux psychiatres des luttes de Danny et Billy, a été quelque chose qui a été pour moi très instructif ’», a expliqué Tom Holland, maintenant capable de « reconnaître les déclencheurs » de ses propres troubles.

C’est pourquoi il a notamment décidé de se retirer des réseaux sociaux, qui provoquaient en lui un stress et un certain mal-être. « Je trouve que Instagram et Twitter sont écrasants et trop stimulants. Je suis piégé là-dedans et je tourne en rond dès que je lis quelque chose à propos de moi sur les réseau. Ma santé mentale en est dégradée. Donc j’ai décidé de supprimer ces applications. »

Une pause s’impose Et Tom Holland d’avoir annoncé qu’il allait aussi mettre sa carrière entre parenthèses un petit moment. « J’ai exploré certaines émotions que je n’avais jamais vécues auparavant. Et, en plus de ça, le fait d’être producteur, de gérer les problèmes quotidiens qui se posent sur un plateau de tournage, a ajouté un niveau de pression supplémentaire », a-t-il déclaré à propos du tournage « éprouvant » de « The Crowded Room », qui l’a « brisé » et duquel il est ressorti avec le besoin de prendre une année sabbatique. « C’est le résultat de la difficulté de cette série. »