JouéClub va reprendre la quasi-totalité de La Grande Récré

La maison mère fait l’objet d’une procédure de liquidation, a annoncé le repreneur à l’AFP.

JouéClub « reprend 750 des 770 salariés des magasins et du siège » de La Grande Récré, « 89 des 101 magasins intégrés ainsi que les 48 contrats de franchise actifs en France et à l’international. L’essentiel des personnels des magasins non repris sera réaffecté dans un autre magasin La Grande Récré », a précisé le repreneur dans un communiqué.