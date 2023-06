Embuild Luxembourg fête ses 85 ans au service de la défense d’un secteur de la construction habitué a surmonter les crises : « Notre secteur est celui de la relance »

C’est dans les magnifiques installations du Bastogne War Museum qu’Embuild a décidé de fêter ses 85 ans. « Nous ne sommes pas l’organisation la plus ancienne. Liège a déjà fêté ses 100 ans », rappelle François Cloos, son directeur. « À l’origine, les entrepreneurs se sont regroupés par associations de métiers (couvreurs, maçons, etc.). Ce sont ces associations qui se sont dit qu’il fallait se réunir pour représenter leur secteur : la construction. De là est née la Chambre syndicale de la construction, devenue Chambre patronale, puis Confédération construction avant de devenir Embuild. Un nom qui traverse le pays du Nord au Sud. Un changement utile quand on doit faire du lobbying dans le pays. » Lire aussi Créations Gillet à Bastogne: un chiffre d’affaires multiplié par 4 en 10 ans (+photos et vidéos) Arrivé dans l’organisation en 1998, puis devenu directeur depuis 2012, l’Arlonais a, comme les entreprises qu’il défend, traversé les crises. « Est-ce que la situation a évolué ? Ce que je constate, c’est que les problématiques restent fondamentalement les mêmes. À son origine, il y avait déjà des problèmes de pénurie de main-d’œuvre, de variation de prix… Le secteur a traversé des crises notamment à l’après-guerre. Il y a eu une période dorée puis une nouvelle crise dans les années 70. Depuis, on passe de crise en crise. » Et c’est là qu’Embuild intervient. « Les entrepreneurs ont besoin d’un organisme qui soit là pour les défendre. Nous, notre rôle, c’est de faire que le secteur de la construction soit reconnu comme métier essentiel. Lors de la dernière crise, on s’est battu pour faire baisser la TVA à 6% et permettre au secteur d’aller de l’avant. En cas de crise, le secteur de la construction doit être celui de la relance économique. C’est ce qu’on essaye de faire comprendre au gouvernement. »

« Pas une filière de relégation »

Si la pénurie a toujours été présente, elle se fait durement ressentir dans nos entreprises luxembourgeoises. Beaucoup doivent refuser les demandes. « Les métiers techniques n’attirent plus. C’est un tort. Demain, ce sont ces métiers qui deviendront une denrée rare. » François Cloos explique que le métier a évolué. « La pénibilité a diminué. La technique est une aide précieuse. On ne porte plus les charges comme dans le passé. C’est fini le cliché qu’il faut être un mec baraqué pour travailler dans la construction. Une jeune fille, ultra-féminine, montre tous ses talents de carreleuse sur TikTok. »

Lire aussi Ouvrier dans une entreprise de Gouvy, Billy Sacko, réfugié guinéen risque l’expulsion : « Je vais me faire tuer si je retourne dans mon pays ! » Malheureusement, la filière technique ou professionnelle est, encore et toujours, considérée comme la sortie de secours pour éviter un redoublement. « Cette orientation n’est pas une filière de relégation. « Si tu n’y arrives pas, tu iras en professionnel. » C’est un discours qu’il ne faut plus entendre. Il faut y aller par envie, car les perspectives sont bonnes. On a d’ailleurs fait appel à des comédiennes pour sensibiliser les parents à ces discours. » Et François Cloos a encore plus de mal à comprendre le cas de Billy Sacko. C'est un ouvrier originaire de Guinée d’une entreprise de Gouvy menacé d’expulsion. Nous avons relaté le combat de son patron dans nos colonnes. « C’est honteux. On a un bonhomme intégré. Il est apprécié par son patron… Il s’agit d’une matière fédérale, mais on soutient cette entreprise dans son combat. » Ne pas attendre pour investir