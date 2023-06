L’exposition «Simplicités complexes» à découvrir jusqu’au 2 juillet à Mons

L’exposition est ouverte le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Avec une nocturne de l’Art le vendredi 23 juin dès 19h. Entrée libre.

Ce n’est pas la première fois que Noir Artist fait découvrir son art au public montois puisqu’en 2019, il avait passé quelques jours à Mons pour réaliser une fresque murale sur le mur du Delhaize dans le cadre de « L’art habite la ville ». Cette fresque « Don’t Sleep on Your Dream » se veut inspirationnelle auprès de tous les publics car elle porte le message qu’il ne faut pas se reposer sur ses rêves mais qu’il faut plutôt se réveiller et aller les chercher.