Guerre en Ukraine: les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire, surtout de défense antiaérienne, de 2 milliards de dollars

Cela « illustre l’engagement continu en faveur des capacités critiques à court terme de l’Ukraine et des capacités durables des forces armées ukrainiennes pour défendre leur territoire et lutter contre l’agression russe sur le long terme », a précisé le Pentagone dans un communiqué.

D’une valeur globale de 2,1 milliards de dollars, cette nouvelle aide comprend des munitions additionnelles pour les systèmes antiaériens Patriot, des systèmes d’ancienne génération Hawk et les missiles associés, des munitions d’artillerie 105 et 203 mm, des drones Puma, des roquettes à guidage laser ainsi qu’un soutien pour la formation des militaires et l’entretien de ces équipements.