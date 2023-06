Canicule et apéro, soyez prudents: un produit de chez Lidl rappelé pour présence possible de Listeria monocytogenes!

En accord avec l’AFSCA, SA Slicing Packing Fun & Many More retire les Knacks (150g) de la marque Chef Select & You de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison d’une présence possible de Listeria monocytogenes.

Lidl Belgique demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Vous serez remboursé même sans présentation du ticket de caisse.