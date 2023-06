Brian Variengien et Thomas Breton partagent leur amour du fromage à Etterbeek avec Pierro, la nouvelle fromagerie-épicerie fine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des rencontres qui marquent et mènent à l’aboutissement d’un projet. Brian Variengien et Thomas Breton se connaissent depuis un peu plus de 10 ans. Après avoir fait leur route chacun de leur côté, ces deux Français se retrouvent pour ouvrir ensemble un commerce de proximité à Etterbeek, sur le parvis Saint-Antoine au numéro 41.

« On a toujours dit qu’on ouvrirait un commerce local et de bouche ensemble, au fil du temps cela s’est précisé pour devenir une fromagerie et épicerie fine », explique Thomas Breton. « Quand l’opportunité s’est présentée, on s’est lancé. » Même son de cloche chez Brian Variengien qui a travaillé dans l’Horeca aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. « C’est la continuité et l’aboutissement car j’ai toujours parlé d’ouvrir quelque chose. La surprise a plutôt été de le faire à Bruxelles. »

Elio Germani

