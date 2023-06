Anderlecht avance sur une autre piste: les Mauves rêvent de Kasper Dolberg

On peut même assurer que Jesper Fredberg et Brian Riemer rêveraient de pouvoir accueillir leur compatriote au parc Astrid. La connexion danoise fera-t-elle la différence dans ce dossier forcément compliqué ?

Prêté successivement au FC Séville et à Hoffenheim avec très peu de réussite, l’attaquant danois a reçu son bon de sortie de la part de l’OGC Nice où il a encore une année de contrat. Le club français réclame entre 5 et 7 millions pour le transfert de celui qui, en 2019, était arrivé sur la promenade des anglais comme une vraie star – pour plus de 20 millions !- en provenance de l’Ajax Amsterdam. Depuis, le soufflé est retombé.

Kasper Dolberg, qui a quand même inscrit 24 buts en 85 matchs pour Nice, serait une opération très onéreuse pour le Sporting, comme le serait d’ailleurs la venue de Vazquez dont le prix global avoisinerait lui aussi les 7 millions avec les différents bonus. Mais Anderlecht, qui s’est débarrassé de quelques gros salaires ces derniers mois tout en pouvant compter sur une nouvelle injection d’argent sans parler d’un très possible « transfert jackpot » de Bart Verbruggen, peut désormais se montrer plus ambitieux pour ce mercato estival. Surtout pour des joueurs comme Dolberg et Vazquez, certes très chers à l’échelle mauve, mais susceptibles d’apporter une plus-value à la fois sportive et financière vu qu’ils sont très loin d’être en fin de carrière. Ce sont de tels paris, aux antipodes des choix onéreux tels que Hoedt, que veut faire la cellule sportive dans les prochaines semaines.