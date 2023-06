Déclaration fiscale: nos experts répondent aux questions que vous vous posez (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Emprunt hypothécaire, frais de rénovation ou encore revenu cadastral… L’habitation de manière générale est l’un des thèmes qui a suscité le plus de questions à propos de leur déclaration fiscale à remplir. Roxana Marcu et Lucas Nemes, tous les deux Experts-Comptable et Fiscal certifiés de l’ITAA, ont répondu depuis notre studio. L’intégralité de la vidéo est à visionner sur sudinfo.be.

Marie-Paule (Soignies) ne comprend pas pourquoi sa déclaration simplifiée propose un montant de 2.290 euros pour un emprunt hypothécaire conclu en 2011 alors que l’attestation bancaire mentionne 4.945,86 € en capital et un 710,22 € en intérêts, sans compter une attestation pour une épargne long terme de 1.057 €.

Lucas Nemes : « C’est logique. Dans les anciens prêts hypothécaires comme en 2011, nous avons des limites de déductibilité. Les 2.290 € proposés concernent le panier de base de son emprunt. Étant donné que le prêt à plus de dix, il est fort probable que cela soit le bon montant et donc il ne faut rien changer. Par contre pour son épargne à long terme, les déclarations simplifiées ne les proposent jamais. Marie-Paule a vraiment intérêt à modifier sa déclaration pour indiquer les 1.057 euros ». « Le détail de ces 1.057 euros n’est pas indiqué par votre lectrice. Il faut bien consulter le document préparatoire de la déclaration pour identifier les bons codes au niveau du capital et des intérêts. Dans la déclaration en ligne, il y a un petit utilitaire avec une baguette magique à côté des codes. Cela permet de faire des petits calculs dans le cadre hypothécaire, mais d’avoir plus de documentation sur le code renseigné », ajoute Roxana Marcu.