Bonne nouvelle pour les fans de rallye: les communes de Hesbaye autorisent à nouveau les courses, «avec des mesures de sécurité renforcées»

La nouvelle avait déçu plus d’un amateur de courses automobiles. En janvier dernier, l’ensemble des bourgmestres de la zone de secours Hesbaye annonçaient avoir pris un moratoire et interdisaient purement et simplement les rallyes sur leur territoire pour une durée indéterminée suite au terrible drame survenu lors du dernier Rallye du Condroz.

« Attention, cela ne veut pas dire que l’on veut la disparition du sport automobile mais c’est le fruit d’une réflexion depuis plusieurs années », expliquait alors le bourgmestre de Hannut et président de la zone, Manu Douette.

Un long processus de rencontres entre mayeurs mais également de pair avec les organisateurs des courses automobiles, les zones de secours et de police de Hesbaye, les services de la santé publique, la police fédérale et les représentants du service du gouverneur.

Ce vendredi après-midi, après quatre mois d’interdiction provisoire, les bourgmestres de la zone ont finalement décidé de lever leur moratoire, précédemment annoncé en début d’année civile.