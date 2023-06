Un an après son ouverture, le Ravito Banal cartonne à Theux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici déjà un an que le Ravito Banal ouvrait ses portes rue du Roi Chevalier à Theux. Un concept original qui a séduit car la taverne située dans un ancien moulin attire pas mal de monde lors de ses événements. L’établissement, qui ouvre de manière ponctuelle, consacre beaucoup d’énergie aux grandes courses de vélo et propose aussi d’autres manifestations destinées tant aux petits qu’aux grands. Et cela semble fonctionner et le succès est au rendez-vous.