Cancer du sein chez les moins de 40 ans: des artistes liégeois se mobilisent au Manège Fonck pour les «Fight for my sister»

C’était en juin 2022. Alors que leur amie était touchée par un cancer du sein très agressif, un groupe de Liégeoises créait le collectif « Fight for my sister » pour financer ses traitements médicaux. Un an plus tard, les « Sisters » n’ont pas cessé le combat. « Impulsé par cette histoire singulière, une vague de solidarité dans la communauté artistique liégeoise s’est mise en place », expliquent-elles. Et plusieurs actions ont eu lieu.

Ce sera encore le cas le 17 juin prochain à l’occasion d’une convention « Flash tattoo day & night party » qui se tiendra au Manège Fonck, en Outremeuse. Au programme : convention tattoo, DJ sets, performances live, sérigraphie, food… avec une vingtaine d’artistes réunis autour de cette cause.

Leur nouvel objectif ? « Lever des fonds pour soutenir cette belle cause, qui nous touche malheureusement toutes et tous, mais aussi faire du bruit pour lever l’invisibilisation du cancer du sein chez les moins de 40 ans et ainsi appeler à plus de prévention ! » Les bénéfices seront, cette année, au profit de « L’Espace + », un lieu dédié au bien-être des patients atteints d’un cancer.