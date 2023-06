Bientôt trois terrains de padel au club de tennis de Malmedy: «Un beau cadeau pour notre 75e anniversaire»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le padel continue de faire des émules dans notre région et même au-delà. Le Royal Tennis Club de Malmedy a comme d’autres clubs avant lui décidé de saisir la balle au bon. Trois nouveaux terrains de padel devraient prochainement sortir de terre, pour le plus grand plaisir des membres du club et d’ailleurs.