Après la rupture, Salvatore harcèle son ex-épouse: il a même placé un traceur sur sa voiture pour prouver qu’elle avait un amant!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils ont été mariés et le divorce a été difficile, précédé de trois séparations houleuses en 2015, 2016 et 2019 : Salvatore et son ex se reprochaient mutuellement leur infidélité. Malheureusement, la séparation n’a pas suffi à ramener la paix entre eux : il y avait les enfants, le partage des biens communs et surtout, du côté de Salvatore, un sentiment de propriété et de revanche.