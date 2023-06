«Même la lettre envoyée aux ministres n’a pas aidé»: le coup de gueule de Jean, un Belge de 68 ans

Malheureusement pour Jean, il n’avait, un mois plus tard, toujours rien vu venir. « C’est frustrant ! Je ne l’attendais pas le lendemain dans ma boîte aux lettres, mais un mois plus rien, toujours rien… », explique-t-il au Belang van Limburg.

Après avoir pris contact à plusieurs reprises avec la DIV où on lui demandait juste d’être patient, il a finalement décidé… de contacter la ministre de la Mobilité flamande Lydia Peeters. Celle-ci l’a renvoyée vers le ministre fédéral, Georges Gilkinet : « Mais personne n’a rien pu me proposer ».

Jean a alors fait appel au Belang van Limburg qui, via son concept « Voor u opgelost », vient en aides aux personnes dont les dossiers sont problématiques. Et le coup de pression du Belang van Limburg a porté ses fruits puisque, le lendemain, Jean recevait sa plaque d’immatriculation dans sa boîte aux lettres.

Du côté de la DIV, on a présenté ses excuses pour le retard et on explique que, « parmi les milliers de demandes qui sont faites chaque semaine, il est possible que certaines se retrouvent en fin de files et prennent un peu plus de temps ».